2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Konya’da yapıldı. Çorum’dan 3 sporcu madalya için kürsüye çıktı.

DUGAN VE CAN, TÜRKİYE İKİNCİSİ

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında ilk gün yıldızlar kategorisinde mücadele eden TED Çorum Koleji öğrencilerinden Deniz Ece Dugan ve Doruk Can, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar.

DUGAN’DAN BİR DE ALTIN

İkinci gün müsabakalarında, Deniz Ece Dugan yıldızlar 50 metre çift palette ve 100 metre çift palette şampiyon olarak iki altın madalya kazandı. Yine TED Çorum Koleji öğrencisi Asya Akoğlu ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.