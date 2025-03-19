Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne 30.hafta maçları sonunda 1 hafta milli ara verilirken, bu hafta sonu maç oynanmayacak. Play-off hesapları yapan ve milli araya sahasında aldığı 3-2’lik Keçiörengücü galibiyetiyle giren Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının geride kalan 11 haftalık periyodunda 16 puan topladı.

İLK YARI İLE AYNI

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının geride kalan 11 haftalık periyodunda 5 galibiyet alırken, Ümraniyespor’u 3-1, Bandırmaspor’u 4-0, Yeni Malatyaspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni (D) 2-1 ve Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek 5 galibiyet, evinde Adanaspor’la 1-1 berabere kalarak 1 beraberlik aldı. Fatih Karagümrük’e (D) 1-0, Sakaryaspor’a (D) 2-1, Kocaelispor’a (D) 2-0, Iğdır FK’ya (D) 1-0, Boluspor’a da 2-0 yenilerek 5 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlı takım 11 haftalık periyotta hanesine 16 puan yazdırırken, attığı 16 gole karşılık 13 gol yedi.

Çorum temsilcisi, sezonun ilk yarısında, aynı periyotta, aynı takımlarla oynadığı maçlarda ise 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 16 puan toplarken, attığı 13 gole karşılık kalesinde 12 gole engel olamadı.