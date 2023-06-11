TESK olarak UNİCEF işbirliği neticesinde çocuk işçiliğiyle mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında UNICEF ile birlikte eğitimlerimizi, işyeri ziyaretlerini her geçen gün daha da arttırarak sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerinden ve çocukluğundan mahrum kalmaması için tüm üyelerimizi, işçileri, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı, insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın yararına gereken önlemleri almaya davet ediyoruz” dedi.

“ÇOCUK İŞÇİLERİN EN AZ YARISI TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞIYOR”

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi, TÜİK’in 2019 verilerine göre ise Türkiye’de 720 bin çocuk işçi var. Günümüzde çocuk işçiliğinin en önemli nedenleri arasında yoksulluk, sosyal tutum, hızlı nüfus artışı gibi nedenler yatıyor. Çocuk işçiler en çok sanayi ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu çocuk işçilerin yarısı ise ne yazık ki tehlikeli işlerde çalışıyor. Ülkemizin ve dünyanın kanayan yarası olan çocuk işçiliğinin önüne geçmek için TESK olarak kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. Çocukların geleceğine ışık tutmak için bu güne kadar pek çok eğitim seminerleri düzenleyerek farkındalık bilinci oluşturduk. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

“MESLEKİ EĞİTİM, GELECEĞİ KARARTMADAN MESLEK ÖĞRETİR”

Çırakların çocuk işçi değil meslek öğrenen öğrenciler olduğunu vurgulayan Palandöken, “Biz esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Konfederasyon olarak meslek öğrenmek isteyen ve yine babadan kalan mesleğini devam ettirmeyi amaçlayan, ülkemizdeki tüm çocuklara çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgelerini almaları konusunda önemli faaliyetler yürüttük. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan normal almaları gereken eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler” şeklinde konuştu.