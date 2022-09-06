Çorum’un balıkçılık alanındaki “gurur arması” Karaoğlan Balıkçılık da balık sezonunu bol çeşit, kalite ve uygun fiyat ilkeleriyle açtı.

Karaoğlan Balıkçılık İşletme Müdürü Murat Gümüş, avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte balığa özlem duyan balık severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirtirken, gerek balık avlayan ve satanlar, gerekse tüketiciler açısından iyi bir balık sezonu geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

Piyasa şartlarına göre balık fiyatlarının makul sayılması gerektiğini, ilerleyen zamanlarda daha uygun hale geleceği beklentisi içinde olduklarını vurgulayan Murat Gümüş, “En kaliteli balığı, en uygun fiyata müşterimize intikal ettirmek bizim temel prensibimiz. Çeşit bolluğu ile de Çorum halkına farklı seçenekler sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Yeni balık sezonunda palamut ve çinekop bolluğu olacağı yönünde tahmin ve beklentilerin oluştuğuna da dikkat çeken Karaoğlan Balıkçılık Müdürü Gümüş, “Balık bolluğu, bizim için de, balık sever halkımız için de mutluluk kaynağıdır. Bu umutla yeni sezona girdik. Karadeniz’in en taze ve en lezzetli balıklarını, en uygun fiyatla halkımıza sunabildiğimizde sonsuz mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Karaoğlan Balıkçılık olarak Bahabey Caddesi, Buharaevler ve Mimar Sinan’daki üç satış merkezi yanında balık restoranı ile de hizmet verdiklerini hatırlatan Murat Gümüş, “Balıkta protein, D vitamini, fosfor ve kalsiyum gibi vücut için gerekli maddeler bol olarak bulunur. Balık kalp dostudur ve haftada en az iki kez tüketilmesi gerekir.” ifadesini kullandı.

İşletme Müdürü Gümüş, çocukların ve yetişkinlerin düzenli olarak balık tüketmesi gerektiğine dikkat çekerken de, “Balık, bağışıklık sistemini koruyor, çocukların zeka gelişimine katkı sağlıyor, kemikleri güçlendiriyor, hücreleri onarıyor ve depresyonun zararlı etkilerini yok ediyor.” değerlendirmesini yaptı.



Bahabey Caddesi’nin paralelindeki Karaoğlan Balık Restaurant…



Buharaevler balık satış yeri ve restaurant…



İşletme Müdürü Murat Gümüş.



Bahabey satış noktasında balık tezgahı…



Mimar Sinan satış noktası…



Restoranın iki elemanı…

Restoranda hamsi tava ve salata 40 lira…



(Aliye ÖNCEL)

