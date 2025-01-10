Merkeze bağlı Palabıyık Köyü’nde yeni bir cemevi ve muhtarlık binası yapılması planlanıyor. Hizmet binası projesi, iş insanı Halis Durkaya’nın desteği ile hayata geçiriliyor.

Doğup büyüdüğü Büyük Palabıyık Köyüne yeni bir cemevi ve muhtarlık binası yaptırmak için kolları sıvayan Durkaya, köy içerisinde uygun olan bir yeri köy tüzel kişiliğine bağış veya ücret karşılığı satın alıp, binayı bitirdikten sonra köy tüzel kişiliğine tekrar bağışlayacağını söyledi.

Bina içerisinde cemevi, muhtarlık, toplantı salonu ve morg gibi hizmet bölümleri olacak şekilde tasarım yapılacağını Durkaya, “doğup büyüdüğümüz topraklara ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

Köy halkı ise Halis Durkaya’nın duyarlı yaklaşımını taktirle karşıladı.

Editör: Haber Merkezi