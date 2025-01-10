Çorum Valisi Ali Çalgan 10 Ocak İdareciler Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

10 Ocak 1971 tarihinde mülki idare amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç tarihi olan 10 Ocak gününün 1978 yılından itibaren Türk İdareciler Derneği tarafından “İdareciler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Vali Ali Çalgan tüm idarecilerin gününü kutlayarak başarılı bir yıl diledi.

Mülki idare amirlerinin, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışıyla, ülkesine ve milletine hizmet etme bilinciyle görev yaptığını dile getiren Vali Çalgan; “Devletimizin en köklü ve en önemli yapı taşlarından biri olan mülki idare amirlerimiz, halkımızın talep ve ihtiyaçlarını tespit edip hızlı, etkin ve verimli çözümler üretmekte ve ülkemizin gelişimi için zaman ve mekân mefhumu gözetmeden fedakârca çalışmaktadır.

Mülki İdare Amirlerinin, sadece devletin gücü ve otoritesini değil, aynı zamanda şefkat ile merhametini de temsil ettiğini böylece devletle vatandaşlar arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendirdiğini vurgulayan Vali Ali Çalgan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden mülki idare amirlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, görevi başında şehit olan veya vefat eden idarecilerimizi rahmetle anıyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu onurlu mesleği fedakârca yürüten Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında her pozisyonda (Kaymakam Adayı, Kaymakam, Vali Yardımcısı, Vali ve Bakanlık Merkezinde görevli) görev yapan Mülki İdare Amirlerimizin "10 Ocak İdareciler Günü"nü en içten dileklerimle kutluyorum. Yurdumuzun dört bir köşesinde hizmet yarışına devam eden tüm meslektaşlarıma ve ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl temenni ediyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ