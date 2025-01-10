Vali Çalgan, Vali-Mülkiye Başmüfettişi ve ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu beraberinde 24., 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili, Bağcılar Eski Belediye Başkanı ve ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyesi Av. Feyzullah Kıyıklık ile ÇEKVA Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti ağırladı.

Ziyaret sırasında, ÇEKVA heyeti Vali Ali Çalgan’a göreve başlaması dolayısıyla başarı dileklerini ileterek, vakfın faaliyetleri ve bölgeye yönelik projeleri hakkında bilgiler sundu.

Ziyaretin ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan ise nazik ziyaretlerinden dolayı ÇEKVA heyetine teşekkür ederek, ilimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmada iş birliği yapmaya açık olduklarını ifade etti.

ÇEKVA’nın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, vakfın eğitim ve kültür alanında yaptığı çalışmaları desteklediklerini ve bu tür ziyaretlerin ilçenin gelişimine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi