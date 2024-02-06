6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde hâlâ çadır ve konteynırlarda yaşayan halkın sorunlarının çözülmediğini vurgulayan Özünel, “Depremin hemen ardından iktidar çok uzun bir süre müdahale bile yapmazken, partimizin de aralarında olduğu emek ve demokrasi güçleri bütün imkânlarını depremzede yurttaşlarımız için büyük bir dayanışmayı örgütlemek için harekete geçirdi. İktidar ise yurt içi ve yurt dışından toplanan yardımlara el koymaya çalıştı ve bunları devlet-parti desteğiymiş gibi reklama dönüştürdü” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR DEPREM BÖLGELERİNDE

KÂR VE RANT DEVŞİRME HESABINDA”

Deprem bölgelerinde yıkımlar nedeniyle ortaya çıkan araziden nasıl kâr ve rant devşirileceği hesabında olan iktidarın yaklaşmakta olan muhtemel depremlerle ilgili hiçbir önlem almadığı gibi kentsel dönüşüm kapsamında da rant alanlarını genişlettiğine işaret eden Özünel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İstediği binayı boşaltma, istediği arsaya sorgusuz sualsiz el koyma hakkını kendine verdiği ‘Rezerv Alan’ yasası bunlardan biridir. Bu yasa kapsamında başta İstanbul olmak üzere birçok yerde bölgeler sermaye tarafından paylaşılmıştır.”

“İKTİDAR DEPREMİ SEÇİM ŞANTAJI OLARAK KULLANIYOR”

Deprem gerçeğinin yaklaşmakta olan yerel seçimler için halka karşı bir şantaj, korkutma, pazarlık konusu haline de getirildiğini kaydeden Özünel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hatay’da yaptığı ‘merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı’ açıklaması bir seçim şantajıdır” dedi.

“SEÇİMLER RANT PEŞİNDEKİ SERMAYE

İKTİDARI İLE HESAPLAŞMANIN ALANI OLMALI”

Deprem ülkesi olan Türkiye’nin, önceliği kâr ve rant olan sermaye iktidarları tarafından yönetildikçe, doğal afetlerin büyük yıkımlarla yaşanmaya devam edeceğini kaydeden Özünel, “31 Mart yerel seçimleri, halka ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen, kar ve rant peşindeki sermaye iktidarıyla hesaplaşmanın alanı olmalıdır. Deprem üzerinden yapılan şantaj ve tehditler boşa çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.