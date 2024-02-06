Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ahlatcı, şu ifadelere yer verdi:

“Kandil geceleri; insanımızın manevi duygularının güçlendiği ve kardeşlik, komşuluk, akrabalık ilişkilerinin arttığı çok önemli ve özel gecelerimizdir. Milletimiz bu gecelerde; anne-babaları, eş, dost, akrabalarının iyilikleri için dua ve niyazda bulundukları kadar, Müslüman kardeşleri ve tüm insanlığın huzur ve refahı için de en samimi duyguları ile dua ederek, iyiliği çoğaltmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergilemektedirler.

İsrâ ve Miraç, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı, içinde pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran manevî bir yolculuktur.

Sevgili Peygamberimiz’in Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen İsra ve Miraç; Peygamberimiz (s.a.v)’in şahsında bütün insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Kullar bu yükselişi ancak, Allah’ın razı olacağı bir hayatı yaşayarak gerçekleştirirler.

Kandil geceleri; insanımızın manevi duygularının güçlendiği ve kardeşlik, komşuluk, akrabalık ilişkilerinin arttığı çok önemli ve özel gecelerimizdir. Milletimiz bu gecelerde; anne-babaları, eş, dost, akrabalarının iyilikleri için dua ve niyazda bulundukları kadar, Müslüman kardeşleri ve tüm insanlığın huzur ve refahı için de en samimi duyguları ile dua ederek, iyiliği çoğaltmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergilemektedirler.

Ayrıca Mirâc kandili müminler için af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşabilmenin bir vesilesidir. Yine bu gece, gönüllerin alındığı, fakir fukaranın hatırlandığı, sevgi ve hoşgörünün arttığı müstesna bir zaman dilimidir.”