Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye'nin En Güçlüsü Atletizm Grup müsabakaları 28-29 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Ülke genelinden 79 sporcunun katıldığı müsabakalarda Çorum'u ise 4 kız, 6 erkek olmak üzere 10 sporcu temsil etti. Uzun atlama, 100 metre ve gülle atma olmak üzere karma yapılan yarışlar sonunda 2010 doğumlular kategorisinde Çorum'dan Metehan Özünal birinci, Poyraz Yetgin ise üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. 2009 doğumlular kategorisinde ise Ömer Karaderili ikinci olmayı başardı.

Çorum'dan 3 sporcu kürsü yapmayı başarırken, kategorisinde ilk ikiye giren Metehan Özünal ve Ömer Karaderili ise 11 Kasım'da yine Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.