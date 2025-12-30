Programda, Anadolu’nun en köklü medeniyetlerinden biri olan Hititler; tarihsel süreçleri, kültürel yapıları, inanç sistemleri ve günümüze bıraktıkları miras yönleriyle ele alınacak.

“Hitit Uygarlığı ve Kültürel Özellikleri” başlığıyla gerçekleştirilecek program bugün (30 Aralık 2025 Salı günü) saat 17.00’de Osmancık Caddesi üzerindeki Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yapılacak.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tarihsel bir yolculuğa çıkmak ve kadim Anadolu kültürünü yakından tanımak isteyen tüm öğretmenleri etkinliğe davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi