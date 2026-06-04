Sungurlu OSB’deki Sun-Ka Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Levent Öztekin, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Başkanlar Kurulu’nda da Koordinatör Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

OAİB bünyesindeki 8 farklı ihracatçı birliğinin başkanından oluşan Başkanlar Kurulu’nun ilk toplantısında, çatı kurumun koordinatör başkanlığına, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği adına R. Kaan Maşlak getirildi. Koordinatör Başkan Yardımcıları olarak ta hemşehrimiz Levent Öztekin ile Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz seçildi.