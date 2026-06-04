Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni, heykeltıraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, Polonya’daki 3. Dzialdowo Fotoğraf Günleri Etkinliğinde, 4 günde bitirdiği kartal heykeli ile bir rekora imza atarken sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

“Fotoğrafın Anısı” temasıyla Kale avlusunda gerçekleşen açılışta, Mustafa Oktay’ın orada, atölye çalışması ile yaptığı kartal da görücüye çıktı.

Chris Niedenthal’ın “Hafızanın Çerçeveleri” sergisinde, sıkıyönetim dönemindeki Polonya’yı ve Alman başkentini ikiye bölen Berlin Duvarı’nı betimleyen fotoğraflar yer aldı.

İspanyol sanatçı Tardor Rosello’nun duvar resmi de izleyicilerin beğenisine sunuldu.