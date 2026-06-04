Çorum Öğretmen Okulu’nun 1976 yılı mezunları, 50. yıl buluşmasını 12, 13 ve 14 Haziran 2026 günleri Çorum’da gerçekleştirecekler.

Dönem eğitimcilerden Semiha Kiraz Ulusaloğlu ile İlknur Otlamaz Önder, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a 50. yıl kutlamaları hakkında bilgi verdiler.

50. yıl mezuniyet etkinliğine, aynı dönem mezun veren Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstütüsü mezunlarından yaklaşık 90 kişi katılacak.

Yarım asırlık eğitimcilerin Çorum programında, ilk gün Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve Çorum Müzesi gezisi, ikinci gün İncesu Kanyonu ve Alacahöyük, üçüncü gün ise Obruk Barajı ve Osmancık ziyaretleri bulunuyor.