Çorum'un gözde işletmelerinden Çelikler Pastanesi'nin Karşıyaka Şubesi, seçkin davetlilerin katılımıyla hizmete açıldı.

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla hizmet veren Çelikler Pastanesi, yeni şubesiyle Ceylan market karşısında vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

İşletme sahibi Ali Çelik, yıllardır kendilerine güvenerek tercih eden müşterilerine teşekkür ederken, Karşıyaka şubesi ile daha fazla insana ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kaliteden ödün vermeden hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kurdele kesiminin ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.