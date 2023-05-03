40 YAŞ ESPRİSİ

Recep Gür’ün doğum gününü kutlayan ve günün anısına pasta kesen Milletvekili Adayı Özsaçmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Esnaf Odaları Birlik Başkanımız kıymetli abim Recep Gür’ün doğum gününü kutladık. Aramızda kalsın 40 yaşına girdi. İyi yılları olsun diliyorum” dedi.

Özsaçmacı’nın 40 yaş esprisi gülümsemelere neden oldu.

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise sürpriz ziyaretinden dolayı Bekir Özsaçmacı’ya teşekkür etti.

Özsaçmacı, bu vesileyle Çorum esnaf ve sanatkarının temel sorunları hakkında bilgi alarak, Millet İttifakı iktidarında esnafa yönelik hayata geçirecekleri uygulamalardan bahsetti.

Ziyaret sırasında bazı esnaf odası başkanları ile Millet İttifakı temsilcileri de hazır bulundu. (Haber Merkezi)