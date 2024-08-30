Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine yol gösterici olarak bıraktığı bu veciz ifadesi, Büyük Zafer’in 102. yıldönümünü kutlamakta olduğumuz bu gün de, en temel ve vazgeçilmez ilkemiz olarak benliğimizi ve karakterimizi oluşturmaya devam ediyor.

Büyük Asker’in başkomutanlığında 26 Ağustos günü, tarihin en haklı ve en soylu meydan muharebesini başlatan Türk askeri, 102 yıl önce bugün zafere ulaşarak yurdu düşman istilasından kurtarmış, dünyanın tüm mazlum milletlerine de ilham kaynağı olmuştu. Öyle ki, Hindistan’ın bağımsızlık kahramanı Gandi, “Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar, Tanrı’yı da İngiliz zannediyordum” demişti.

Büyük Zafer’in 102. yılında, Türk Bağımsızlığının Mimarı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tüm şehit ve gazilerini, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırma ve ülkemizin bağımsızlığını, bütünlüğünü koruma uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.