Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında çok sayıda çiftçinin kendilerini arayarak “Mazot ve gübre desteği”nin sona ermesi sonrası ne yapılacağını sorduğunu söyleyen Adem Özdemir bu desteklerin sona erdiğini ancak yeni açıklanan ürün bazlı destekler sayesinde üreticinin daha fazla destek alabileceğini bildirdi. Adem Özdemir alınan destek kararı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni karara göre üreticiye temel, üretim, planlama ve sertifikalı tohum olarak üç aşamalı destek sağlanacağını, bölgemizde ekimi yapılan birinci kategorideki nohut, mercimek, soğan, patates ve tek yıllık bitkiler için dönüm başına 488 TL, ikinci kategorideki arpa, buğday, yulaf, tiritikale, çavdar ve sulu yem bitkileri için 634 TL destek verileceğini, ayrıca sertifikalı ekime de dönüm başına 122 TL daha destek alınabileceğini ifade eden Özdemir, bölgemizde ekimi olmayan aspir, kanola, kuru fasülye, dane mısır, pamuk ve soya için ise destek alınamayacağını bildirdi.

Üretim planlamasının önemine değinerek çiftçinin daha fazla destek alma hakkına kavuştuğunu da anlatan Oda Başkanı Adem Özdemir, fiyatların her yıl güncelleneceğini de hatırlatarak katkısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile diğer yetkililere de teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ