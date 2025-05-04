Çorum Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ali Doğan rehberliğinde kendi yazdıkları “Benim öyküm benim şiirim” adlı kitaplarını İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a sundu.

Yapılan ziyarette Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu Müdürü Ercan Karaman, Müdür Yardımcısı Elvan Alşahin, Ubeydi Gazi İlkokulu Müdürü Mehmet Pala da hazır bulundu.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında “Değerler Eğitimi” temalı çalışması ile öykü ve şiirlerini evrensel insani değerlerle ortaya koyan öğrenciler, öğretmenleri Ali Doğan öncülüğündeki çalışmalarını kitapla kalıcı hale getirdi. “Benim öyküm benim şiirim” eserinde toplamda 30 eser yer aldı.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmen Ali Doğan ve öğrencilerini tebrik ederek yazılar eserle diğer öğrencilere rol model olduklarını da vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ