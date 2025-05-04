Program kapsamında vatandaşların talep ve önerileri dinleyerek, çözüm odaklı çalışmalar için harekete geçildi. Şehrin çeşitli kesimlerinden gelen talep ve beklentiler not alındı; mevcut projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, programa katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Bizlere zaman ayıran, fikirleriyle gücümüze güç katan vatandaşlarımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum için ortak akılla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Ahlatcı; program sonrası yaptığı açıklamada, Çorum’un gelişimi için sadece talepleri dinlemediklerini, aynı zamanda somut adımlar attıklarını da vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün vatandaşımızın ne istediğini bir kez daha yerinde dinledik. Biz lafla değil, işle konuşuyoruz. Hamdolsun, Çorum’a kazandırdığımız Onkoloji Hastanesi, Hızlı Tren İnşası, Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi, Eski Devlet Hastanesi Yapılımı, İlim Yayma Kavşağına Çok katlı kavşak projesi bu anlayışın en net göstergesidir. Her bir projemiz, milletimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimize değer katmak için atılmış güçlü adımlardır. Söz milletimizde, cevap ise bizim hizmetimizdedir. Çorum için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve gönülleri kazanmaya devam edeceğiz”

Editör: HABER MERKEZİ