S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 2017 yılında kurulmuş bir kooperatiftir. 2018 yılında da işyerlerinin yapımına başlanmıştır.

Geride kalan yaklaşık 6 yıllık süre zarfında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine, küresel ekonomik krizlere ve son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan fahiş fiyat artışlarına rağmen çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmiştir.

“İNŞAAT SEVİYEMİZ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE!”

Özellikle de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Şu anda da yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkılmıştır.

Öncelikle 100 metrekare ile 3000 metrekare arasında değişen 450 işyerinin yapımı planlanmış, ardından da site yanında bulunan hazineye ait arazi belirlenen bedel karşılığında kooperatifimize kazandırılmış ve sanayi sitesi alanı 1000 dönüme çıkarılmış, işyeri sayısı da 950 adede yükseltilmiştir.

“ZANAATKARLAR’DA SİYASET OLMAZ!”

Öncelikle şunu belirmeliyiz ki,

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bugüne kadar hiçbir siyasi eğiliminde içerisinde yer almamış, tarafı da olmamıştır. Her siyasi partiye ve siyasi kişiye eşit mesafede durmaya özen göstermiştir. Yönetimimiz ve üyelerimiz arasında her siyasi görüşten insanlar bulunmaktadır ve uyum içerisinde de Çorum’a Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesini kazandırmak için çalışılmaktadır.

Ancak, son günlerde kooperatifimizin adı bazı siyasiler tarafından “Siyasi malzeme” yapılmak istenmektedir.

“TAHTASIZ’IN AÇIKLAMALARI YAPICI DEĞİL!”

Özellikle de kendisini “Çorum Sevdalısı” olarak tanıtan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın yaptığı yapıcı olmayan açıklamaların bizi derinden üzdüğünü belirtmek isteriz.

Sayın Tahtasız, yaptığı açıklamalarda Zanaatkar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni konumlandırdığı durum kabul edilebilir değil ve bizler de kabul etmemekle birlikte bazı gerçekleri hem Sayın Tahtasız ile hem de Çorum kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sayın Tahtasız, açıklamasında “Bilgi ve belgesiz konuşmam, dersime iyi çalışırım” diyor.

Sayın Tahtasız’a, bizi ilgilendiren bu konuyla ilgili belgeyi bizzat kooperatifimiz başkanı Mustafa Fındıkcı vermiştir, aldığı bilgilerin ise tek taraflı olduğunu ve gerçekleri tam anlamıyla yansıtmadığını belirtmek isteriz.

AŞGIN, TSO VE ÇESOB BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Söz konusu belge, kooperatifimiz ile S.S Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında yapılan sözleşmenin örneğidir.

Bu sözleşmede Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Sayın Recep Gür’ün de görüşleri alınarak her iki tarafından hukuk danışmalarının da incelemeleri sonucunda imza altına alınan bir belgedir. Bu konuda göstermiş oldukları gayretlerden dolayı esnaf dostu değerli Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a özellikle teşekkür etmek istiyoruz.

“TEK TARAFI DİNLEYİP AÇIKLAMA YAPTI”

Sayın Tahtasız, keşke belgenin maddeleri üzerinde de dersinize iyi çalışsaydınız da sadece rakamsal bölümle kalmasaydınız. Kooperatiflerin iş ve işlevliği hakkında da bilgi sahibi olup, açıklama yapsaydınız.

Sayın Tahtasız, keşke tek taraflı dinleyip dersine çalışmayıp, konunun diğer tarafını da dinleseydiniz de anlaşmazlığın sadece bir konudan kaynaklanmadığını öğrenip ona göre açıklama yapsaydınız.

Sayın Tahtasız, sözleşmeden “60 milyon lira ipotek” olduğu için kerestecilerin vazgeçtiğini söylüyorsunuz.

İPOTEK KONUSUNDA GEREKLİ TEMİNAT VERİLDİ

Sayın Tahtasız, keşke bu gerekçenin kesinlikle doğru olmadığını, keresteci esnafı adına muhatap olduğumuz kişilerin hemen her gün kooperatif iş ve işlevliğine aykırı gerekçeler ortaya sürdüklerini bilseydiniz.

Sayın Tahtasız, keşke, kendi aralarında da anlaşmazlığa düştüklerini “güven” sorunu yaşadıklarını da bilseydiniz.

Sayın Tahtasız, keşke söz konusu ipoteğin kooperatifimizin tamamı üzerinde olduğunu bilseydiniz.

Sayın Tahtasız, keşke ipotek konusunda da kerestecilere gerekli teminatın verildiğini bilseydiniz.

KERESTECİ ESNAFI ÇOK UYGUN

BEDELLE İŞYERİ SAHİBİ OLACAKTI

Sayın Tahtasız, keşke, Belediye başkanı, TSO ve ÇESOB başkanlarının da aracılığıyla keresteci esnafının değerinin çok altında bir bedelle işyeri sahibi olacakken sözleşmeden türlü sebeplerle vazgeçtiklerini bilseydiniz.

Sayın Tahtasız, keşke bilgi alma ihtiyacı duysaydınız da söz konusu ipotek bedelinin sadece 4-5 işyerinin değeri kadar olduğunu bilseydiniz.

İPOTEK BEDELİ SADECE 4 İŞYERİ DEĞERİNDE!

Esnaf olarak ipotekli bir yeri satın almam diyorsunuz, bireysel esnaf mantığı ile yaklaştığınız da doğru düşünüyor olabilirsiniz.

Sayın Tahtasız, söz konusu yer 950 adet işyerinin yapılacağı ve 1000 dönümlük bir alanı kapsayan bir arazidir.

İçerisinde 100 metrekare ile 3000 metrekare arasında işyerleri bulunmaktadır. Bir işyerinin metrekare fiyatı bugünün koşullarında 15 bin TL. Yani, ipotek 950 işyeri ile kıyaslandığında devede kulak bile değildir.

Sayın Tahtasız, marangoz esnafının sözleşme bedeli karşılığında yaptığı ödemenin geri yapılıp yapılmadığını da soruyorsunuz, yine sizin ifadenizle “Sizi ilgilendirmez” ama keşke söylediğiniz gibi dersinize çalışsaydınız da kooperatiflerden ayrılan üyelere geri ödemenin nasıl yapıldığını bilseydiniz ve ona göre açıklama yapsaydınız.

KREDİ YETKİSİ OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Söz konusu ipotek ile ilgili de şunu belirtmeliyiz ki, kooperatifimiz tarafından 950 işyeri yapılmaktadır. Ortaklarımızdan gelen katkıların yetersiz kalması üzerine kooperatifimiz sahibi olduğu gayrimenkul ipotek gösterilerek banka kredisi kullanılmıştır.

Kredi kullanımı için de genel kuruldan yönetime yetki verilmiştir ve bu karar da oybirliğiyle alınmıştır.

Kredinin kullanımında da dönemin Çorum Milletvekili Sayın Ahmet Sami Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Sayın Recep Gür’ün çok büyük katkıları olmuştur. Kendileri bir kez daha teşekkür ederiz. Kullanılan kredinin ödemeleri ise aksatılmadan yapılmaktadır.

Kaldı ki, kooperatifimizde yapılan işyerlerinin bugünkü değeri 3 milyar lira civarındadır.

Sayın Tahtasız, keşke bu gerçekler ışığında “İpotek” konusunda açıklama yapsaydınız.

Ayrıca, Kooperatif Kanununda da belirtildiği üzerine, ayrılan ortakların geri ödemesinin 3 yıl içerisinde yapılacağı bilgisi de sanırım sizinle paylaşılmamış Sayın Tahtasız.

MUHALEFET YAPMA UĞRUNA

KOOPERATİFİMİZ HEDEF ALINDI

Sayın Tahtasız, iki kooperatif için bölgede 600 dönümlük bir arazinin olduğunu açıklıyorsunuz.

Bölgede böyle bir arazinin olduğu doğrudur, ama size yine yanlış bilgi verilmiş Sayın Tahtasız. Keşke o arazinin çok engebeli olduğunu, sadece 70 dönümlük kısmın işyeri yapımına uygun olduğunu öğrenseydiniz.

Sayın Tahtasız, “Çorum Sevdalısı” olduğunuzu söylüyorsunuz, bunu sorgulamak bizim haddimize değil, ama keşke, siyasi muhalefet yapmak uğruna esnaf ve sanatkarlar ile arasında gerilim yaratacak bu açıklamayı yapmasaydınız.

Sayın Tahtasız’ın sırf siyasi muhalefet yapmak uğruna kooperatifimizi hedef alan bu açıklamalarının kimseye bir yarar sağlamadığını belirtmek isteriz.

TEK DERDİMİZ, ESNAFI İŞYERİ SAHİBİ YAPMAK

Bizim, tek bir amacımız var, dişinden tırnağından artırarak işyeri sahibi olmak isteyen esnaflarımızı biran önce işyerlerine kavuşturmaktır. Bunun için de içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen çalışıyoruz.

Sayın Tahtasız ve tüm siyasilerden istirhamımız, lütfen bizi siyasi çekişmelerinizin içerisine çekmeyiniz.

KERESTECİLERE KAPIMIZ AÇIK!

Bu arada Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde 9 ayrı iş koluna ayrılmış 60 adet ada bulunmaktadır. Bunların içerisinde Keresteciler bölümü de yer almaktadır. Yakın zamanda da Keresteciler bölümünün inşaatına başlanacaktır. İşyeri sahibi olmak isteyen keresteci esnafına da kapımız açıktır. Bizim amacımız, üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Yaşadığımız şehrin menfaatleri doğrultusunda yapmamız gereken her türlü fedakarlığı bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya hazırız.

Diğer yandan kooperatifimize bugüne kadar katkı sağlayan başta Çorum Valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, başta olmak üzere kurum müdürlerine, siyasi parti yöneticilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

