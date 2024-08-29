Konuyla ilgili gazetemize ulaşan çok sayıda vatandaş tüm ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar ağaçların binaya zarar veren belli bölümünün kesilebileceğini ancak tamamının kesilmesinin doğru olmadığını dile getirdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da şu görüşe yer verdi: “ Ulu Camii çevresindeki asırlık onlarca ağaç kesildi. Ağaçların kesilmesiyle ilgili Sayın Valimiz Zülküf Dağlı’dan bilgi aldım.

Sayın Valimiz ağaçların “Vakıflar Bölge ve Anıtlar Kurulu” izniyle kesildiğini açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yaptığım görüşmede ağaç köklerinin tarihi binaya zarar verdiğini, siluetini bozduğu için kurul kararı ile kesildiğini, basına da bilgi verdiğini söyledi.

Ulu Camii çevresindeki ağaçların kesilmesi caminin silüet bozuluyordu gerekçesine dayandırılmış olsa da Vakıflar Bölge ve Anıtlar Kurulu’na “Ağaçları kesmekten başka çare yok muydu” sorusunu sormamız gerekiyor.

Doğayı seven, insanı yaşatan anlayışımız çerçevesinde yeşili korumaya, yanlış bir uygulama varsa karşısında durmaya, insanlarımızın hak ettiği şekilde yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan da olaya tepkisini şu sözlerle açıkladı: “ Taşı, binayı, çevreyi restore ettiniz... Tamam da... Ağacı da restore ettiniz...

Bizim çocukluğumuzun döneminde var olan o güzelim ağaçlar dipten kesildi...

Camii bahçesinde ağaç kalmadı...

Batı kapısı tarafında asma ağacı vardı... İnşallah asma ağacını da kesme miş ler dir...

Böyle bir restorasyon olmaz...

Halkın kullandığı alan ve mekanları vatandaşa sormadan söküp, kesip dağıtmak nedir?...

Sizin dizayn ettiğiniz ortamı kabullenmek zorunda mıyız?...

Restorasyon aşkıyla çalışıp bahçedeki bütün ağaçları kestiler...

Vakıflar müdürlüğünü ağaçların kesilmesi sebebiyle tel in ediyorum...

Fotoğrafta gördüğünüz ağaçlar artık yok....

Anadolu köylerini ağaçlandırma işi ne oldu?”

Editör: Haber Merkezi