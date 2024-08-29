Türkiye’de ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

Editör: HABER MERKEZİ