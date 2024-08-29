30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için her yıl olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dış temsilciliklerde kutlamalar yapılacak.

Çorum’da da Valilik tarafından organize edilen kutlama programı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları bayraklarla donatılmaya başlanırken, kutlamalar kapsamında Kentpark’ta 30 Ağustos Zafer Kupası Kros Yarışmaları düzenlendi. Ayrıca Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında Muharip Gazilerle ile söyleşi programı yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları ise yarın saat 9.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı, Valilik makamında tebrikleri kabul edecek. Kutlama programı ise saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Şanlı zaferin kutlama programı saat 20.00’de Çorum Müzesi’nde yapılacak kabul töreninin ardından saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yeni yapılan Bedesten önündeki konserle sona erecek.

Editör: Haber Merkezi