Gazze'de yaşanan insani drama sessiz kalmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, gıda, sağlık malzemelerinin bulunduğu insani yardımları gemiyle Gazze'ye ulaştıracak.

Uluslararası Özgürlük Filosu'na katılacak sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve aktivistler 21 Nisan'da yola çıkacak.

Çorum İHH’dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik ambargoyu delmek amacıyla Akdeniz'e açılacak olan 5 bin 500 yüz ton kapasiteli Anadolu adlı gemi ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenerek Gazze'ye ulaştıracak. Vicdan adlı diğer gemi ise dünyadaki vicdan sahibi aktivistleri alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak.

Editör: BÜLENT USLU