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Vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen, azimle ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kurtuluş Savaşı destanı, milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır ve tarihte eşine az rastlanır kanla yazılmış bir zaferdir. Büyük Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu’da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bu günde aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; büyük zaferin 101.’inci yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”