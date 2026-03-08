Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Bolat, güçlü kadının, güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturacağını belirtti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Türkmen Bolat, “Bizlerin en büyük arzusu kadınlara eşit fırsatlar tanınması, özgür olmamız, saygıya layık olduğumuzun bilinmesidir” dedi.

Geleceğe güvenle bakabilmenin, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılı olduğunu ifade eden Bolat, kadınların özgür olmadığı toplumların da özgürleşemeyeceğini dile getirdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı ve kadınların ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesi olduğunu dile getiren Türkmen Bolat, şiddetin, istismarın ve sömürünün olmadığı, kadınların huzurlu ve özgür yaşayabileceği bir ülke hedefiyle hareket ettiklerini açıkladı.

Bolat, “Kadın-erkek eşitliği, sadece kadınların sorunu değil, uygarlaşmada bir eşiktir. Kız çocuklarının okumalarına ayrıca önem veren, onları sosyal hayata katan, onlara dünya ülkelerinin birçoğundan önce seçme ve seçilme hakkı vererek eşit bireyler olduğunu ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyete yakışmayan tabloyu değiştirmek, Cumhuriyet devrimlerini rotası kabul eden her yurttaşın görevidir.

Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Bolat, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve tüm şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

