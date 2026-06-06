Haftasonu bölgedeki illerde yapılacak olan ara seçimler için iki gündür çeşitli programlara katılarak yaptığı mini mitinglerle büyük ilgi gören CHP Lideri Özel sabah saatlerinde beraberindeki CHP Milletvekilleri ile birlikte Çorum’a geldi.
Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı’nda Genel Başkan Ercan Geçmez, Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve binlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan CHP Lideri Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ile “Rıza Şehri Canlar Buluşması”na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Büyük ilgi gören Özgür Özel güncel konulara da değindikten sonra ilimizden ayrılarak Nevşehir’e geçti.

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Muhabir: Haber Merkezi