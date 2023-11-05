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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 81 il başkanı ile bir araya geldi.

Özgür Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel sözlerine eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde andı.

81 il başkanı ile bir araya geldiklerini belirten Özel, "Ben kongreler sürecinde, daha sonra il ziyaretlerinde, dün de yaptığım konuşmada şunu taahhüt etmiştim; Genel başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanı ile girersem gireyim, 81 il başkanı ile çıkacağız. Partimizin unutulmuş bir geleneğini, seçilen genel başkanın 81 il başkanı ile toplanarak ertesi günkü PM yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Dün çok beklenmedik bir şey oldu, sadece 2 oy farkla 2. turda kaldı. İlerleyen saatlerde toplantı yapmak yerine birlikte bir ilk kahvatı yapmayı tercih ettik" dedi.

PARTİ MECLİSİ MESAJI

Özel, şöyle devam etti: "Bugün burada oluşan ortak kanı, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil; bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün 81 il başkanımız ile salonda birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Birazdan saat 13.00'te rahmetli Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceğiz. Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talep ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak CHP'ye yakışır bir PM listesi yapıp, örgütümüzün sahiplendiği bir anahtar listeyi sunacağız."