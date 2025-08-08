Özer Konteyner genel müdürü Kemal Bolat yaptığı açıklamada “Yaz Kampanyasında” farklı ebatlarda sade ve full donanımlı konteynerlerin cazip fiyatlarla müşterilerine sunduklarını söyledi.

Bolat; Bağ bahçe ofis şantiye ve yaşam alanlarını kapsayan her yerde Özer Konteyner avantajını yaşamak isteyen herkes , Taşınabilir ve yıkılma tehlikesinden uzak konteynerleri YAZ KAMPANYASINDA tercih ederek ekonomik fırsatı değerlendirmesini istedi.

Konteyner donanımlarla birlikte Prefabrik yapılarında kampanya dahilinde olduğunu söyleyen Firma yetkilisi Kemal Bolat

Özer Konteyner in 21 – 24 – 27 metrekare yaşam evlerinin a çatılı iki odalı klozet lavabo ve mutfak donanımlı bir şekilde üretildiğini, talep edilmesi halinde menteşeli katlanabilir Veranda çalışmasında müşterilerine sunduklarını belirtti.

Firma Uzman güçlü kadrosu ile L tipi weranda alanlı yaşam evlerle birlikte Birleşim 42 metrekare 3 odalı isteğe göre Fransız pencereli estetik donanımlı konteynerler evleri’de cazip fiyatlarla satışa sunuyor.

“Sizin için en iyisi” sloganı ile hobi bahçelerinin pratik çözümlerini hayata taşıyan Özer Konteyner müşterilerine ev konforu konumunda güçlü yapıları sunuyor.



Özer Konteyner Genel müdürü Kemal Bolat “sınırları aşan yaşam alanları için herkesin modüler yapı modelleri ile hayatını ekonomik fiyatlarla değiştireceğini ifade ederek “ Kredi kartına vade farkı uygulamıyoruz panel seçiminde müşteriden ücret farkı almıyoruz ve satışı yapılan ürünleri yerinde ücretsiz montaj yapıyoruz” dedi.

Bolat Yaz kampanyasının ,Çorum il ilçelerinde ve çevre yerleşim alanlarında geçerli olduğunu hatırlatarak herkes bu cazip kampanyadan yararlanmaya davet etti.

Özer Konteyner Satış showroom Ankara yolu Ahlatcı Skoda arkası Zanaatkârlar koop girişinde faaliyet gösteriyor

Misafir ve ziyaretçiler 0542 566 57 85 numaralı müşteri hattından firmaya ulaşarak konum isteyebilecek ve Özer Konteyneri ziyaret edebilecek.