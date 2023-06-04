Sinop'ta düzenlenen Sinop'ta düzenlenen Okullararası Gençler Masa Tenisi Türkiye finallerinde Spor Lisesi ile birlikte Çorum'u erkeklerde ve kızlarda Özel Pınar Koleji temsil etti. Antrenörlüğünü Mesut ve Sedef Kuşgöz çiftinin yaptığı Özel Pınar Koleji kızlarda Asu Ayşe Şenyuva, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek, Elif Su Zihar, erkeklerde ise Yiğit Furkan Şimşek, Ege Bolat, Hamza Deniz Onat ve Yasin Egemen İbiş oyuncu grubu ile mücadele etti. Türkiye'nin masa tenisi branşındaki önemli okullarını geride bırakan Özel Pınar Koleji kızlarda ve erkeklerde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.