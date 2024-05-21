AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin mezuniyeti dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda, öğrencilerle tek tek ilgilenerek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından Kadeş Barış Meydanı’ndaki Belediye Sosyal Tesisleri’nde verilen kahvaltıya, İl Başkan Yardımcıları Aylin Alveren Özen, Elif Nur Öztürk, İl Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Kuyumcu, Tuncay Yalçınkaya, Mesut Genç, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Sabriye Esen, öğretmenler ve özel öğrenciler katıldı.
Kahvaltı sırasında özel öğrencilerle yakından ilgilenen İl Başkanı Günay, mezuniyet sonrası da kendilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.