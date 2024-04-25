Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor’u 2-0 yendiği 31.hafta maçını Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın özel davetlisi olarak locadan izleyen Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin forma talepleri karşılandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Ahlatcı Çorum FK forması isteyen öğrencileri kırmadı. Yalçın’ın talimatıyla Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’na gönderilen formalar öğrencilere teslim edildi. Formalarını giyen öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Gönen ve Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Faruk Aksu, kendilerini maçta ağırlayan ve öğrencilere forma gönderen Başkan Oğuzhan Yalçın’a bir kez daha teşekkür ederken, Ahlatcı Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarı dilediler. Gönen, Oğuzhan Yalçın’ı özel eğitim öğrencilerinin sınıfında ağırlamak istediklerini de sözlerine ekledi.