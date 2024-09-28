Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi uyarınca Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından ekskavatör alınarak, araç parkına dahil edildi.

İl Özel İdare’nin aldığı 2024 model Hitachi marka Kırıcılı Paletli Hidrolik Ekskavatör’ün yol ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

İl Özel İdaresi ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında mevcut kamyonunun üzerine yol çizgi aracı üst yapısı monte ettirdi. Bu araç da asfalt yollardaki yol çizgilerini yenileyecek.



Editör: SELDA FINDIK