Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valisi olarak atanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliği önünde törenle karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Çorumlu Vali İbrahim Akın daha sonra protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, “Görevimin Konya'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu kadim şehre hizmet görevini üstlenirken, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin bu topraklarda ne kadar derin olduğunun ve üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyim. Bu bilinç içerisinde, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık bir yönetim olacaktır. Güler yüzlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” dedi.

Vali Akın; “Hazreti Mevlana’nın şehri, Türkiye Selçuklu’nun başkenti, Konya’ya Vali olarak atanmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli görevimin Konya’mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu kadim şehre hizmet görevini üstlenirken, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin bu topraklarda ne kadar derin olduğunun ve üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyim. Bu bilinç içerisinde, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık bir yönetim olacaktır” diye konuştu.

Toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Vali Akın; “Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Dostlar, ancak sevgiden başka bir elbise giymeyin, sevgiden başka bir libasa bürünmeyin.” sözünü kendimize düstur edinerek, güler yüzlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımızla sık sık bir araya gelmeye özen gösterecek, devletimizin şefkatini her daim hissettireceğiz. Diğer yandan, görev sürem boyunca yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözmeye çalışacağız. Bu anlayış içerisinde sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, medya organlarımız ve tüm Konyalı hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek Konya’mızın geleceğini hep birlikte inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Konya’nın, sadece tarih ve kültürle değil, aynı zamanda tarımda ve sanayide de ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Vali Akın; “Bu kadim şehrin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak, ekonomimize katkısını artırmak ve istihdam olanaklarını geliştirmek en önemli hedeflerimizden biri olacaktır. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye; gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar Konya’mızın her alanda daha ileriye taşınması için tüm mesai arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta hizmet bayrağını kendisinden devraldığım Vahdettin Özkan Valim olmak üzere ilimize hizmet etmiş olan tüm valilerimizi şükranla anıyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Konya Valiliği görevime başladığım bugün de, tüm Konyalı hemşehrilerime selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



