AK Parti Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Fehmi Vargeloğlu, İl Genel Meclisi’nin 2025 mali yılı bütçe görüşmelerinde en büyük bütçenin Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne ayrıldığını söyledi.

İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmelerinin devam etiğini belirten Fehmi Vargeloğlu, Muhammed Fatih Temur başkanlığında Kasım ayı toplantılarına devam eden İl Genel Meclisi’nde İlçe Özel İdarelerinin bütçesi ve 2025 mali yılı gelir bütçesi görüşüldüğünü kaydetti. Açılış ve yoklama ile bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündem maddelerine geçildiğini anlatan Vargeloğlu, 2025 yılı İlçe Özel İdarelerinin bütçelerinin görüşülerek karara bağlandığını ifade etti.

Çorum genelinde ilçeler bazında en büyük bütçenin Sungurlu’ya ayrıldığını vurgulayan Vargeloğlu, Sungurlu’ya 62 milyon 800 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Fehmi Vargeloğlu, ayrılan bütçe ile ilçeye bağlı köylerin asfalt, yol, içme suyu ve köprü gibi alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yapılacağının altını çizerek, önümüzdeki yıl köylerde çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini söyledi.