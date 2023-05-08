Seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde İl Özel İdaresi’ne giden Kayrıcı, araziye çıkmadan önce işçilerle bir araya geldi. Yol-İş Samsun 2. Nolu Şube Sekreteri Ahmet Özdemir, Türk-İş Çorum Temsilcisi İhsan Üçtepe, işyeri temsilcileri ve çok sayıda işçi tarafından karşılanan MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Çorum’un köylerinde yaşam standartlarının artması için önemli görevler üstlenen Özel idare çalışanlarını tebrik eden Kayrıcı, işçilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletvekilliğinde de MHP’ye destek vermelerini istedi. Kayrıcı, daha sonra da İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Özel İdaresi Genel sekreteri Recep Çıplak’ı ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaretler sırasında Kayrıcı’ya çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vahit Kayrıcı’ya Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Boru-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, önceki dönem il başkanı Hüseyin Esenyel, önceki dönem belediye meclis üyesi Ali Beyaz ile teşkilat mensupları eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)