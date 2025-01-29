Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Arzoğlu ile Çorum İl Başkanı Ferhat Öztürk, engelli bireylere hizmet veren özel eğitim kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları, taleplerini içeren mektubu Çorum kamuoyuna açıkladılar. Mektup şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız,

İnsani ve vicdani duyarlılığınızla ülkemizde değişim ve dönüşümün öncülüğünü yaptınız. Sosyal devlet anlayışınızla 2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’u çıkararak engellilerimize sahip çıktınız.

2010 yılında anayasa değişikliği ile mevzuatta, uygulamalarda ve en önemlisi de zihniyetlerde engellilerin hayatında devrim sayılabilecek gelişmelerin mimarı oldunuz. Sayenizde tüm özel gereksinimli bireylerimiz, sosyal güvence kaidesi aranmaksızın özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti almaya başladı.

Himayenizde gerçekleşen bu devrimin somut yansıması olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, 2005 yılı öncesinde yalnızca 35.000 özel gereksinimli bireye hizmet verirken, bugün 81 ilde, 3.294 eğitim kurumu, 57.500 nitelikli uzman personel ile 539.000 özel gereksinimli bireye dünyaya örnek gösterilebilecek bir modelle eğitim hizmeti sunmaktadır.

Aldığı eğitimler sayesinde birçok özel gereksinimli birey, akranları ile arasındaki gelişim farkını kapatmış, sosyal çevresinde kabul görmüş, bağımsız yaşam becerileri edinmiş ve mesleki gelişim göstererek hayatın her safhasına daha güçlü katılım sağlamıştır.

Öncü, örnek ve sürdürülebilir politikalarınıza güvenen, hassasiyetinize karşı büyük bir mesuliyetle çalışan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerine devam edebilmeleri için aşağıda sıralanan konularda desteğinize ihtiyaçları vardır.

Engelli bireylerin destek eğitim saatlerinin artırılması: Mevcut durumda 8 saat bireysel, uygun görülen bireylere ise 4 saat grup eğitimi verilmektedir. Özel gereksinimli bireyin yüksek yararı göz önünde bulundurularak eğitim seans sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Öğretmen ve personel ücretlerinin iyileştirilmesi: Kurumlarımız, en kapsamlı ve en yetkin multidisipliner yapıdaki personel, hizmet donanımı ve yetkinliğe sahiptir. Devlet desteğiyle kurumlarımızda verdiğimiz rehabilitasyon ve destek eğitim hizmetinin daha etkili kılınması ancak personelimizin diğer kurumlarda ve kamuda çalışan meslektaşlarıyla arasındaki ücret farkının giderilmesi ile mümkündür.

Destek eğitim ücret artış oranının bir kritere bağlanması: Destek eğitim ücretleri ekonomik göstergeler dikkate alınmadan yapılan iyileştirmelerle yıllar içinde yetersiz kalmıştır. 2006 yılı öncesinde özel eğitim için ödenen ücret asgari ücretle eş değer iken, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla asgari ücretin dörtte biri seviyesine kadar gerilemiştir. Kira, personel giderleri ve yıllardır ücretsiz sağladığımız öğrenci taşıma (servis) hizmeti gibi maliyetler, mevcut şartlarda sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Zatıâlinizden talebimiz; öncelikle 0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli evlatlarımız olmak üzere destek eğitim seans sayılarının arttırılması, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitim seans ücretinin, KDV hariç olmak üzere net asgari ücretin %50’si olarak belirlenerek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.