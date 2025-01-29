ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından eğitimci Hasan Ali Kalayoğlu, bugünkü yazısında, başkanlığını AK Parti kurucularından, eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın yaptığı Ankara Sosyal Bilimler Vakfı’nın, “Türkiye’de Kimlikler: Din, Ekonomi, Siyaset” başlıklı 2024 değerler araştırmasının sonuçlarını analiz etti.

Toplumun %84.8 gibi çok yüksek orandaki bölümünün, cemaat ya da tarikatların din açısından gerekli olmadığı görüşünde olduğunu vurgulayan Kalayoğlu, halkın % 55.8’lik bölümünün ekonominin kendi dinamiklerinde yürümesini istediği, % 64.1 oranında da, fiyat artışlarından hükümeti değil aşırı kâr etmek isteyen iş dünyasını sorumlu tuttuğu tespitini yaptı.

İşte Kalayoğlu'nun köşe yazısı