Ziyaret kapsamında, Jandarma Komutanlığı tarafından çocuklara çeşitli etkinlikler ve tanıtımlar yapıldı. Olay Yeri İnceleme, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Aracı (HAYDİ), Trafik ve Asayiş timlerinin araç ve malzeme tanıtımının yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Öğrenciler, iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleriyle yapılan gösteriyi büyük ilgiyle izledi. Ayrıca, öğrencilere özel olarak hazırlanan "Tim Jandarma" adlı çizgi filmi izletildi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretin ardından, öğrencilere başarı dileklerinde bulunulup, anlamlı buldukları bu etkinlik için teşekkür edilerek uğurlandılar.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ