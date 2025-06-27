İskilip Kaymakamlığı’nca İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) işbirliğiyle, Uludere Mahallesi'nde bulunan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireylere yönelik "Saç Kesimi ve Bakım Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Usta Öğretici Saç Bakım ve Güzellik Bölümü Öğretmenleri Merve Küyük, Bilge Ağzıkara, Beyza Nur Kopuk, Duygu Demir ve Feride Eflin Ağzıkara tarafından özel bireylerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Etkinliklerin ilerleyen zamanlarda da periyodik olarak devem edeceği belirtildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK