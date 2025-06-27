Bir ev kedisinin kaybolmasının ardından harekete geçen sahibi, kedisini bulana tam 20 bin TL ödül vereceğini duyurdu

Kedinin fotoğraf ve bilgileri sosyal medyada yayılırken, çevrede arama çalışmaları da sürüyor.

Kaybolan kedisiyle derin bir bağ kurduğunu belirten hayvan sahibi, “Kendisi bizim ailemizin bir parçası. Onu bulmamız için gösterilecek her türlü yardıma minnettar oluruz” diyerek duygularını paylaştı.

Aile, kediyi gören ya da yerini bilenlerin en kısa sürede kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. “Lütfen kaybolduğu bölgedeki çevreye, bahçelere ve araç altlarına dikkatle bakın. Her bilgi bizim için çok kıymetli” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi