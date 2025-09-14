Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Oryantasyon Programı kapsamında Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Program çerçevesinde Çorum Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan eserler arasında tarihe yolculuk yaptı. Ardından Şehitlik ziyaretiyle vatan sevgisini ve aziz şehitlerimize olan minnettarlığı derinden hissettiler.

Hıdırlık’ta manevi atmosferi soluyan öğrenciler, son olarak Çorum Minea gezisiyle ilin tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı.

Muhabir: Haber Merkezi