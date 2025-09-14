23 Mart 2023 tarihli ve 7442 sayılı Kanun’un 37. maddesi doğrultusunda, bu arazilerin sezonluk kiraya verilmesinde uygulanacak rayiç kira bedelleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı’nın katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, arazi sınıfı, parsel büyüklüğü, verimlilik durumu ve bölgesel koşulları dikkate alarak adil piyasa koşullarında kira bedellerini belirledi.

Kiralama süreci; öncelikle arazinin bulunduğu köy veya mahallede yaşayan vatandaşlar, ardından Tarım Kanunu’nda belirtilen sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başvuruları ile yürütülecek. Birden fazla talep olması halinde ise en yüksek teklifi veren başvuru sahibi kiralama hakkını elde edecek.

Süreç şeffaf bir şekilde işletilecek, il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yerinde ve elektronik ortamda ilan edilerek kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca kiralama işlemleri yetkili taşınmaz ticareti işletmeleri veya sözleşmeli işletmeler aracılığıyla da yapılabilecek. Kiralanan araziler Bakanlığın kayıt sistemine işlenecek ve kiracılar tarımsal desteklerden faydalanabilecek.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirterek, çalışmaların Çorum ve Türkiye tarımı için hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi