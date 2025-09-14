Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine atanan Ömer Tök’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Gür’e, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç da eşlik etti. Ziyaret sırasında yeni görevinde Ömer Tök’e başarılar dileyen Recep Gür, “Ankara SGK İl Müdürü olarak atanan değerli dostum Ömer Tök’ü tebrik ediyor, yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum. Çalışmalarında her zaman destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK