Ulaş Market’in Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi’ndeki işyerinin ardından, 2. mağazası da Buharaevler Mahallesi’nde “Ulaş Deluxe Spirits Wine” adıyla hizmete girdi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki mağazanın görkemli açılış töreninde, kurdeleyi, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal kesti.

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek konsept mağazası iddiası ile üç yıl önce Sanayi Sitesi’nde hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan Ulaş Market İşletme Sahibi Murat Gürlek, alkollü ve alkolsüz içecek mağazasında, yerli ve ithal ürün çeşitliliği ile Çorum’un ötesinde bölgenin de önde gelen firmaları arasına girdiklerini söyledi.

Mimar Sinan’daki mağazada, Türkiye'nin müşteri memnuniyeti ve tercih ettiği mağazalar sıralamasında en büyük 10 mağazası arasında yer aldıklarını kaydeden Murat Gürlek, “Müşteri memnuniyetini ön plana alarak, yerli ve ithal ürün çeşitliliği ile tüm vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.