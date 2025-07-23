Çorum FK Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli dün yaptığı açıklama ile yeni sezonda yaş kategorilerinde görev yapacak antrenörleri ve idari birimlerde görev yapacak isimleri duyurdu.

Arca Savunma Sanayi’nin desteği ile Çorum FK’nın bambaşka bir kimliğe büründüğünü ifade eden Asbaşkan Özdilli, altyapıda da yeni sezonda yeni isimlerle yola devam edeceklerini ifade etti.

U19’LAR AYLAR’IN

Yeni sezonda Çorum FK U19 takımını Medet Aylar’ın çalıştıracağını söyleyen Özdilli, U17 takımının Menderes Özarslan’a, U16’ların Serhat Gökşen’e, U15’lerin Zakir Ardahanlı’ya, U14’lerin Ersel Şahin’e, U13’lerin Yasin Aksoy’a, U12’lerin Eren Cem Biçer’e, U11’lerin Hayrettin Karaca’ya ve U10 takımının ise Muttalip Özpamuk’a emanet edildiğini açıkladı.

Özdilli 10 yaş altındaki minik futbolcuları ise Çorum futbolunun efsane antrenörlerinden Cemalettin Hoşgör’ün çalıştıracağını da sözlerine ekledi.

SELİM SÜMER DEVAM EDİYOR

Çorum futbolunun önemli figürlerinden biri olan Selim Sümer geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda görevine devam edecek. Sümer, yeni sezonda da Çorum FK Altyapı Koordinatörlüğü görevini üstlenecek.

SALİH ÖZTÜRK İLE DEVAM

Biten sezonda Çorum FK altyapısının önemli isimlerinden biri olan Salih Öztürk, yeni dönemde de Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Öztürk’ün yanı sıra Mehmet Arduç Lisans İşleri Sorumluluğu görevine getirilirken, Talip Lambacı ise Tesisler ve Malzeme Sorumluluğu görevine getirildiği açıklandı.

SARICA VE KEL KALECİ ANTRENÖRÜ

Çorum FK Altyapı kaleci antrenörlüğü görevinde de değişime gidildi. Nurettin Kabalak’ın ayrılmasının ardından yeni sezonda tüm yaş kategorilerinin altyapı kaleci antrenörlüğünü Bekir Sarıca ve Gökhan Kel’in yapacağı duyuruldu.

MİMAR SİNAN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Çorum FK Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, Çorum’un diğer kulüpleri ile istişare içerisinde olduklarını ifade etti. Özellikle geçtiğimiz sezon U18 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor Kulübü ile görüşme halinde olduklarını belirten Özdilli, Mimar Sinanspor’un yanı sıra, Osmancık Belediyespor ve Hattuşaspor’dan beğendikleri ve altyapıya dahil etmek istedikleri oyuncular olduğunu söyledi.

Bu oyuncuları Çorum FK altyapısına kazandırıp gelişimlerine yardımcı olmak istediklerini belirten Özdilli, bu konuda da görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini de sözlerine ekledi.