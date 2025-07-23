Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Badminton Gelişim Ligi 2.Etap müsabakaları İstanbul’da yapıldı. Ata Sporları Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda Çorum temsilcisi Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Engin Makineci, Furkan Alnıdelik, Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Yağmur Koçak, Mira Turgut, Haşim Kağan Töremiş ve Elif Kaya oyuncu grubu ile mücadele etti. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü ilk maçında Ankara Yeşilay’ı 4-3, ikinci maçında Kayseri Talasspor’u 7-0’la geçerken, üçüncü maçında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne 6-1 yenildi. Çorum temsilcisi daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 5-2 ve İstanbul Gaziosmanpaşa Spor Kulübü’nü 5-2 yenerek 2.etabı 4 galibiyet, 1 yenilgi ile tamamladı.

Çorum temsilcisi 2.etap sonunda 15 puanla beşinci sırada yer aldı.