Çorum’un kadın güreşindeki tek temsilcisi Belediye İskilipspor’un milli güreşçisi Özdenur Özmez, bu kez U17 Dünya Şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

19-25 Ağustos tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenecek olan U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Şampiyonada milli mayoyu giyecek güreşçileri belirlemek üzere İstanbul’daki Sarıyer’deki kamp eğitim merkezinde seçme yapıldı. 61 kiloda tüm rakiplerini yenen Özdenur Özmez, Ürdün’deki şampiyonada ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Özdenur Özmez, geçtiğimiz Mayıs ayında Yunanistan’da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 62 kiloda milli mayoyu giymiş ve şampiyon olmuştu. Özmez, geçen yıl ise Avrupa üçüncülüğünü kazanmıştı.