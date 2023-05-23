Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nurcan Aşan, gazetemizi ziyaret ederek, derneğin 20. kuruluş yıldönümü kutlama programına desteğinden dolayı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a teşekkür ettiler.

Özden Özkeser ile Nurcan Aşan’ın gazetemizi ziyareti sırasında AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile İl Başkan Yardımcısı Adnan Tığlı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Türker Semih İstanbullu da gelince, topluca bir anı fotoğrafı fırsatı oluştu.